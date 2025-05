Calciomercato Inter Zanetti svela tutto nell’ultima intervista | e cita pure quel nome!

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha rivelato dettagli importanti sul calciomercato nerazzurro in un'intervista esclusiva a ESPN. Senza mezzi termini, ha affrontato le strategie future del club, citando anche un nome significativo che ha catturato l'attenzione dei tifosi. Scopriamo insieme le sue dichiarazioni e le prospettive per la squadra.

CalciomercatoInter, Javier Zanetti non usa giri di parole e svelatuttonell'ultimaIntervista, il vice presidente nerazzurro ha citato pure un nomeJavier Zanetti – Il vicepresidente dell'Inter – è Intervenuto a Espn. Tra i vari passaggi ha parlato anche del CalciomercatoInter: CalciomercatoInter – «Adesso siamo tutti ancora sull'onda dell'entusiasmo per quello che è successo ma arriverà presto il momento di sederci e cominciare a pianificare quella che sarà la prossima stagione. E con l'esperienza accumulata in tutte queste partite che abbiamo giocato – e che l'Inter continuerà a giocare – ci saranno sicuramente degli innesti. E probabilmente arriverà anche qualche giocatore importante. Mastantuono? Mastantuono è un giocatore che qualsiasi squadra vorrebbe avere, e credo che giocherebbe bene in qualunque contesto.