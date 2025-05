Calciomercato Inter LIVE | il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David la decisione sul riscatto di Zalewski

Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski. Segui con noi le ultime trattative, indiscrezioni e affari conclusi in diretta, per non perdere neanche un colpo di questa frenetica estate di mercato!

ZalewskiInter, la sua prestazione maiuscola col Torino e la certezza sul futuro: il club ha preso quella decisione sul riscatto!Zalewski ha convinto tutti all'Inter: la decisione sul riscatto dalla Roma.

