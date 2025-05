Calciomercato Inter incontro fissato con l’OM per Luis Henrique

Il calciomercato dell'Inter si fa sempre più intenso. I dirigenti nerazzurri hanno fissato un incontro con l'Olympique Marsiglia per discutere l'acquisto di Luis Henrique, talentuoso esterno brasiliano. Dopo settimane di trattative, l'Inter punta a concretizzare l'affare, avvicinandosi al sogno di portare il giovane talento in Serie A.

Il CalciomercatoInter entra nel vivo. I nerazzurri, attraverso il lavoro dei propri dirigenti di mercato, cerca di avvicinarsi ancor di più all’acquisto di LuisHenrique, esterno brasiliano in forza al Marsiglia. Come già noto da diverse settimane la società nerazzurra e il calciatore hanno già un accordo. Si lavoraL'articolo CalciomercatoInter, incontrofissato con l’OM per LuisHenrique proviene da Il Primato Nazionale. 🔗Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, incontro fissato con l’OM per Luis Henrique

