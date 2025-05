Calciomercato Inter il CorSport rivela | Ecco quale sarà il primo colpo per la prossima stagione! C’è una conferma…

Il calciomercato dell’Inter si prepara a entrare nel vivo, con il Corriere dello Sport che anticipa il primo colpo per la prossima stagione. Tra conferme e strategie, le ultime notizie evidenziano le mosse della dirigenza e le aspettative di Simone Inzaghi, pronte a rilanciare i nerazzurri verso nuovi traguardi.

CalciomercatoInter, il CorSportrivela: «Eccoqualesarà il primocolpo per la prossimastagione! C’è una conferma.» Le ultime Cosi l’edizione odierna del Corriere dello Sport sulla prima conferma del CalciomercatoInter.PRIME CONFERME- «Più volte durante la stagione Inzaghi ha cercato risposte convincenti nelle riserve, quando c’era da far riposare i titolari o da rimpiazzarli in caso di infortunio. Zalewski è stato uno di quelli che ha sfruttato al meglio le chance, confermandosi un jolly per entrambe le fasce (che nel gioco del tecnico piacentino rivestono da sempre una capitale importanza) e soprattutto uno dei pochi in grado di saltare l’uomo per fare la differenza negli ultimi venti metri di campo. A questo come detto si è aggiunta la carta dell’impiego da doppio trequartista, riportando il duttile nazionale polacco alle sue origini senza doverlo snaturare. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, il CorSport rivela: «Ecco quale sarà il primo colpo per la prossima stagione! C’è una conferma…»

