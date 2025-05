Calciomercato Inter arrivano De Winter e Beukema? Ecco il piano di Marotta spunta pure quel profilo…

L'Inter, attualmente in corsa per lo scudetto e la Champions League, è già proiettata verso il futuro. Beppe Marotta ha attivato le sue strategie di calciomercato, portando in squadra De Winter e Beukema. Ma non è tutto: emerge un nuovo profilo che potrebbe rivoluzionare ulteriormente la rosa. Scopriamo insieme i dettagli del piano.

CalciomercatoInter, De WInter, Beukema e non soltanto, Ecco il piano di Beppe Marotta per il futuro, spuntapurequel profiloSì, l’Inter è in lotta per lo scudetto e la Champions League, ma il pensiero va già (anche) al futuro del Calciomercato e alla prossima stagione. Come scrive Il Corriere dello Sport, oltre a valutare in chiave futura Valentin Carboni (rientrerà a breve), Marotta e i suoi uomini sono sulle tracce di Luis Henrique del Marsiglia. Ma le sorprese potrebbero non essere finite qui, così spiega il quotidiano. Da Ricci del Torino a non solo: CalciomercatoInter – «Se invece i nomi che circolano per un rinforzo in difesa sono quelli dei vari De WInter, Solet, Beukema e Lucumi, a centrocampo si profila un testa a testa tra Ricci e Frendrup in vista della probabile partenza di Asllani. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, arrivano De Winter e Beukema? Ecco il piano di Marotta, spunta pure quel profilo…

