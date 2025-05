Calciomercato il Milan saccheggia una diretta concorrente | che colpi!

Il Milan è pronto a movimentare il calciomercato estivo 2025 con colpi da non sottovalutare. Dopo aver messo nel mirino una diretta concorrente, i rossoneri puntano a una vera e propria rivoluzione, destinata a sorprendere tifosi e avversari. Scopriamo insieme i dettagli di questo maxi sgarbo e le strategie del club.

Il Milan si prepara ad operare una vera e propria rivoluzione nel Calciomercato estivo 2025: rossoneri pronti ad un maxi sgarbo! Il punto 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, il Milan saccheggia una diretta concorrente: che colpi!

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calciomercato Milan, snodo Maignan e Theo Hernandez: l’annuncio in diretta di Di Marzio - Intervenuto a Sky Gianluca Di Marzio ha parlato così del prossimo calciomercato Milan, in particolare sul futuro di Theo Hernandez e Maignan. Di seguito le dichiarazioni del noto esperto di mercato ... 🔗milannews24.com

Milan News – Di Marzio sgancia la bomba in diretta: “Io credo che…” / Mercato - A tal proposito, parlando proprio del futuro del tecnico portoghese e della panchina rossonera, il noto esperto di calciomercato Gianluca ... ha parlato anche del prossimo mercato del Milan, ... 🔗ilmilanista.it

Allegri, bocciatura totale per il Milan: l’annuncio in diretta - Le dichiarazioni in diretta non lasciano alcun dubbio: ecco il pensiero su Massimiliano Allegri. Il punto della situazione in casa Milan Allegri ... programma di Calciomercato.it su YouTube ... 🔗milanlive.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Calciomercato Milan - Zirkzee sempre più vicino

Intanto, con il viaggio nel weekend a Londra del responsabile dell'area tecnica Moncada, il Milan si è tutelato con Artem Dovbyk.