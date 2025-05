Calciomercato Genoa si allunga la fila per il difensore De Winter 30 milioni per il gioiello rossoblu

Il calciomercato del Genoa entra nel vivo con una fila crescente per il difensore De Winter. Valutato 30 milioni, il giovane talento rossoblu ha attirato l'interesse di diverse squadre pronte a contendere il suo talento. Tra rumors e offerte, il futuro del giocatore si preannuncia entusiasmante. Scopriamo chi lo desidera a tutti i costi.

CalciomercatoGenoa, tantissimi vogliono il difensore De Winter! Ecco chi vuole a tutti i costi il giocatore rossoblu. Ecco l’indiscrezione Uno dei gioielli del CalciomercatoGenoa è sicuramente il difensorerossoblu De Winter: autore di una stagiona positiva, e di conseguenza pronto al grande salto tra i grandi. La domanda però sorge spontanea: chi è . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Genoa, si allunga la fila per il difensore De Winter. 30 milioni per il gioiello rossoblu

