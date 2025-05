calciomercato fiorentina nel mirino nadir zortea per rinforzare ulteriormente la fascia l indiscrezione

Nel calciomercato della Fiorentina, Nadir Zortea si profila come obiettivo principale per potenziare la fascia. Con l'intenzione di elevare ulteriormente le prestazioni della squadra, il club viola punta fortemente su di lui, affiancandolo ad altri innesti strategici. Ecco le ultime indiscrezioni sulle mosse estive della formazione toscana.

