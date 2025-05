Calcio Villa Strada si dimette il presidente Gianfilippo Mosconi | consiglio direttivo da ridisegnare

VILLA STRADA di CINGOLI, 13 maggio 2025 – Il presidente del Villa Strada, Gianfilippo Mosconi, annuncia le sue dimissioni, con termine dell'incarico fissato al 1° giugno. In vista dell'assemblea ordinaria e straordinaria del 23 maggio, si prospetta un'importante ristrutturazione del consiglio direttivo e l'elezione di un nuovo presidente e organigramma.

Terminerà il suo incarico il 1° giugno: il prossimo 23 maggio ci sarà l’assemblea ordinaria e straordinaria che eleggerà il nuovo presidenteAmministratore Unico e il nuovo organigramma VillaStrada di CINGOLI, 13 maggio 2025 – Dal 1° giugno GianfilippoMosconi non sarà più il presidente del VillaStrada. Lo ha annunciato la società cingolana, in Seconda Categoria, che ha indetto un’assemblea sociale ordinaria e straordinaria per venerdì 23 maggio alle 21.15 presso gli spogliatoi del campo sportivo di VillaStrada.Mosconi, presidente in questo biennio 2023-2025 con la nuova matricola, lascia dopo aver riportato la squadra dalla Terza alla Seconda Categoria. Era già stato presidente della società fino al 2018. Ora, dunque, la decisione di passare la mano, che costringerà la società a ridisegnare l’organigramma. 🔗Leggi su .com

