Calcio | Serie A; la 37 a giornata in contemporanea domenica sera

La 37ª giornata di Serie A si preannuncia emozionante, con gran parte delle partite in programma contemporaneamente domenica sera. In attesa dell'incontro tra Genoa e Atalanta, previsto per sabato 17 maggio, le squadre si preparano a battagliarsi sul campo il 18 maggio, alle 20.45, per determinare il destino della stagione.

