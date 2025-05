Calcio Femminile Recanatese il sogno Serie C è realtà | battuta la Maceratese 2-1

Grande festa per il calcio femminile a Recanati! La Recanatese, battendo la Maceratese con un convincente 2-1 nell’ultima giornata, conquista il campionato di Eccellenza e ottiene una storica promozione in Serie C. Un traguardo che segna l’inizio di una nuova era per le leopardiane, pronte a brillare nel panorama calcistico nazionale.

Le leopardiane battono le rivali all’ultima giornata e le sorpassano in classifica, vincendo il campionato di Eccellenza e raggiungendo la Jesina Aurora con una storica promozione in Serie CVALLESINA, 12 MAGGIO 2025 – Grande festa per il Calcio in rosa di Recanati: la Recanatese, nell’ultima giornata del campionato regionale di Eccellenza, batte la storica rivale Maceratese per 2-1 al “Nicola Tubaldi“, conquistando il titolo e coronando il sogno della promozione in Serie C con un sorpasso all’ultima curva.La Rata, prima della gara, si trovava infatti prima in classifica a quota 59, un punto di vantaggio rispetto alle giallorosse. Le maceratesi rimpiangono di aver sprecato il match point per la promozione nella penultima giornata, crollando per 0-3 in casa contro l’Aurora Treia mentre le leopardiane avevano il turno di riposo, con l’opportunità dunque di chiudere matematicamente i discorsi con una partita d’anticipo. 🔗Leggi su .com

Le notizie più recenti da fonti esterne

L'Ancona Women under 17 all'assalto della Recanatese: in palio la finale della Coppa Marche-Umbria - La formazione dorica di mister Abram, che ha terminato la pool eliminatoria al primo posto, attende la visita delle giallorosse al "Dorico". Applausi all'under 12, che a Perugia ha chiuso al primo pos ... 🔗anconatoday.it

Recanatese femminile promossa in Serie C dopo vittoria decisiva contro CF Maceratese - La Recanatese femminile conquista la Serie C battendo 2-1 la CF Maceratese nello scontro decisivo allo stadio Nicola Tubaldi. 🔗msn.com

Recanatese supera Castelfidardo 2-1 e avanza nei playoff - RECANATESE: Talozzi, Fuligna, Ricciotti; Paoltroni, Parioli, Bruzzechesse; Magini, Cingolani, Mobili, Masi, Guideri. A disp. Mezzelani, Patrizietti, Romitelli ... 🔗sport.quotidiano.net

Potrebbe interessarti su Zazoom

Calcio: scandaloso! Un miliardo di €uro alla Serie A da parte del nuovo governo! Mentre gli “altri sport” stanno a guardare!

Apprendiamo la scandalosa manovra del nuovo governo italiano, nella quale vengono destinati al calcio quasi 1 miliardo di Euro per salvare le società! Alla faccia degli altri sport che stanno a guardare.