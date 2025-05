Calcio a 5 Play-off Serie D il Futsal Ottrano vince la finale con il Santa Maria Nuova eliminato il Fabriano

VALLESINA, 13 maggio 2025 – I play-off di Serie D di calcio a 5 regalano emozioni spumeggianti: il Futsal Ottrano rimonta dal 0-2 e trionfa 3-2 contro il Santa Maria Nuova, estromettendo il Fabriano. In finale, affronteranno la Sport Communication Civitanova Marche, mentre il Calcetto Numana sfiderà lo Gnano ’04, dopo l'eliminazione della Maceratese ai danni dei fabrianesi.

I filottranesi ribaltano dallo 0-2 al 3-2: nella finalissima affronteranno la Sport Communication Civitanova Marche. In finale anche il Calcetto Numana, che affronterà lo Gnano ’04. Fabrianesi eliminati in rimonta dalla MacerateseVALLESINA, 13 maggio 2025 – I Play-off di Serie D di Calcio a 5 hanno emesso le sei squadre che si giocheranno la Serie C2. Tra loro ci saranno anche FutsalOttrano e Calcetto Numana a rappresentare la Provincia di Ancona. Sono state eliminate, invece, SantaMariaNuova, Candia Baraccola Aspio e Fabriano: andiamo a vedere tutto quello che è successo nelle finali Play-off dei 6 gironi marchigiani.FutsalOttrano-SantaMariaNuovaIn un PalaGalizia pieno in ogni ordine di posto, è andata in scena una vera e propria battaglia tra FutsalOttrano e Polisportiva SantaMariaNuova, visto che si tratta anche di un derby. 🔗Leggi su .com

