Cagliostro e Casanova tra curiosità e leggende il libro di Angelo Coco presentato a Venezia

Palazzo Zaguri ha ospitato la presentazione del romanzo "Notturno Veneziano" di Angelo Coco, in occasione del tricentenario della nascita di Giacomo Casanova. L'evento ha esplorato le affascinanti storie di Cagliostro e Casanova, tra curiosità e leggende, sotto la direzione di Mauro Rigoni, presidente della...

Palazzo Zaguri ha ospitato, nell’ambito delle manifestazioni organizzate per ricordare i trecento anni della nascita di Giacomo Casanova, la presentazione del romanzo “Notturno Veneziano” (Grafichéditore), dello scrittore messinese AngeloCoco.In apertura, Mauro Rigoni, presidente della. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Cagliostro e Casanova tra curiosità e leggende, il libro di Angelo Coco presentato a Venezia

