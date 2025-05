CADUTA LIBERA | CANALE 5 TESTA 5 CONDUTTORI SE LA RUOTA PASSA IN ACCESS ANTEPRIMA

«Caduta Libera» torna con Gerry Scotti nel preserale di Canale 5, ma si vocifera già di importanti cambiamenti futuri. La possibilità di trasferire «La Ruota della Fortuna» in access, magari in alternanza con il noto quiz, è al centro di discussioni nei corridoi di Cologno. Quali saranno le novità per il programma? Scopriamolo insieme!

Caduta Libera è appena tornato nel preserale di Canale 5 con Gerry Scotti ma già si pensa alla prossima stagione quando il senatore di Mediaset potrebbe traslocare in access. Come infatti si mormora nei corridoi di Cologno, si pensa di spostare La Ruota della Fortuna al posto di o in alternanza a Striscia. Nulla è deciso ma occorre pensare a dei sostituti. Si stanno così testando alcuni conduttori per Caduta Libera per non sovraccaricare Scotti oltre a tutti gli impegni che lo attendono, da La Ruota a Tu Sì Que Vales per citarne alcuni. BubinoBlog vi svela che Ilary Blasi, Michelle Hunziker, Alvin, Flavio Montrucchio e Filippo Bisciglia hanno condotto dei numeri zero di Caduta Libera. Non sappiamo l’esito del test. Chi avrà convinto i vertici Mediaset a partire da Piersilvio Berlusconi? O nessuno? Lo scopriremo prossimamente. 🔗Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CADUTA LIBERA: CANALE 5 TESTA 5 CONDUTTORI SE LA RUOTA PASSA IN ACCESS (ANTEPRIMA)

