Caduta Libera cambia conduttore? L’indiscrezione

Secondo voci di corridoio, Mediaset starebbe considerando un cambio di conduzione per il popolare game show "Caduta Libera" attualmente guidato da Gerry Scotti. L'indiscrezione, riportata da Il Difforme, ha già sollevato curiosità tra i fan del programma. Cosa ci riserverà il futuro per il quiz che ha conquistato il pubblico italiano?

Secondo alcuni rumors, Mediaset starebbe valutando un possibile cambio di conduzione per il game show di Gerry ScottiL'articolo CadutaLiberacambiaconduttore? L’indiscrezione proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caduta Libera cambia conduttore? L’indiscrezione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Gerry Scotti potrebbe lasciare Caduta Libera, in lizza 5 conduttori - Gerry Scotti potrebbe lasciare Caduta Libera, in lizza per la conduzione del game show ci sarebbero 5 presentatori ... 🔗novella2000.it

Gerry Scotti a rischio abbandono di Caduta Libera: il futuro del game show in discussione - Gerry Scotti debutta nella nuova edizione di "Caduta Libera", registrando ascolti elevati, ma le voci su un possibile addio e i potenziali sostituti come Ilary Blasi e Michelle Hunziker si intensifica ... 🔗ecodelcinema.com

Caduta libera e numeri zero con nuovi conduttori. Retroscena - Ebbene, di questi tempi è la volta di altri numero zero, stavolta realizzati nello studio di Caduta libera che è tornata da ieri sera nel preserale di Canale 5 con il suo storico conduttore Gerry ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Brexit, arriva il via libera Parlamento britannico

La Camera ha approvato l'accordo commerciale post-Brexit tra il Regno Unito e l'UE, con 521 voti a favore e 73 contrari.