Cade dalle scale mentre gira per l' Opsa col deambulatore | ospite 95enne morta

Un tragico incidente ha scosso l'Opsa di Sarmeola di Rubano, dove Maria Rota, 95enne ospite, è morta in seguito a una caduta dalle scale mentre utilizzava il deambulatore. Questa drammatica vicenda mette in luce le fragilità degli anziani e la necessità di una maggiore attenzione e sicurezza negli ambienti a loro dedicati.

Un tragico incidente costato la vita a una delle ospiti dell'Opsa - Opera della Provvidenza Sant'Antonio di Sarmeola di Rubano: Maria Rota, 95 anni, è morta nella notte di venerdì 9 maggio Cadendo dallescale.Una storia che ha dell'incredibile, se si pensa che la signora aveva bisogno di un. 🔗Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Cade dalle scale mentre gira per l'Opsa col deambulatore: ospite 95enne morta

