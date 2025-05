Cade dal balcone per recuperare il cellulare | muore 55enne a Palma di Maiorca

Un drammatico incidente ha segnato la vita di una famiglia a Palma di Maiorca, dove un uomo di 55 anni, di nazionalità argentina, è morto dopo essere caduto dal balcone del quarto piano mentre tentava di recuperare il suo cellulare. L'incidente è avvenuto nel quartiere Es Rafal Vell, lasciando la comunità sconvolta.

55enne argentino precipita dal quarto piano nel quartiere Es Rafal VellUn tragico incidente domestico ha tolto la vita a un 55enne argentino lunedì 12 maggio a Palma di Maiorca, in Spagna. L'uomo è caduto dal balcone del quarto piano della sua abitazione nel quartiere di Es Rafal Vell, nel tentativo di recuperare il cellulare caduto su una sporgenza.Secondo quanto riferito dalla Polizia Nazionale, l'incidente si è verificato intorno alle 18 in via Pare Marià Payeras. La vittima stava parlando al telefono quando, accidentalmente, il cellulare gli è sfuggito di mano finendo su un davanzale esterno. Nel tentativo di recuperarlo, si è sporto oltre la ringhiera, ha perso l'equilibrio ed è precipitato nel vuoto, atterrando su un'auto parcheggiata.Fatali le gravissime lesioni I residenti della zona hanno dato subito l'allarme.