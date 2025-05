Caccia la mozione di FdI | aboliamo i valichi montani

La mozione presentata da Fratelli d’Italia propone di abolire i valichi montani, istituti legalmente previsti per tutelare gli uccelli migratori e regolare la caccia. Oltre a un ricorso urgente al Consiglio di Stato, si chiede una revisione completa di queste norme, puntando a riformare un settore cruciale per la biodiversità e la sostenibilità.

Non solo la presentazione di un ricorso urgente al Consiglio di Stato, ma anche la cancellazione dello stesso istituto del "valico montano", un istituto previsto dalla legge per tutelare gli uccelli migratori e regolamentarne le modalità di Caccia. A chiedere entrambe le misure è una mozione all'ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio regionale, per l'esattezza la mozione che ha come primo firmatorio Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, ed è stata poi sottoscritta da altri 11 consiglieri dello stesso partito.L'antefatto è noto: la sentenza con la quale il Tar della Lombardia ha accolto il ricorso della Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) e vietato la Caccia in 475 valichimontani lombardi per difendere dalle doppiette le rotte migratorie degli uccelli.