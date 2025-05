Caccia e valichi montani? Lombardia commissariata la vostra politica è pericolosa | l’intervento di Palestra Patto civico

Il recente commissariamento della politica lombarda sul tema della caccia e dei valichi montani evidenzia gravi mancanze nella gestione del territorio. Con il divieto di caccia imposto dal Tar in aree cruciali per la migrazione degli uccelli, il Patto Civico lancia un appello urgente: è tempo di ripensare le politiche locali e proteggere il nostro patrimonio naturale.

Prima il commissariamento, per “incapacità” nell’istituire i valichimontani. Poi la sentenza del Tar, che ha finalmente imposto il divieto di Cacciare in quelle particolari aree in cui ogni anno transitano centinaia di migliaia di uccelli migratori. Per queste ragioni il centrodestra in Regione Lombardia si sta dando da fare per evitare che migliaia di Cacciatori siano costretti ad appendere la doppietta al muro nella prossima stagione venatoria. Così ha presentato una mozione, presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Giacomo Zamperini, che chiede alla Giunta di impegnarsi a ricorrere al Consiglio di Stato, a sospendere gli effetti della sentenza dei giudici amministrativi e a interloquire col governo per modificare la legge 15792 (e, dunque, verosimilmente, cancellare il divieto di Caccia che riguarda proprio i valichimontani). 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Caccia e valichi montani? Lombardia commissariata, la vostra politica è pericolosa”: l’intervento di Palestra (Patto civico)

Divieto di caccia su 475 valichi montani in Lombardia, la Regione fa ricorso - Il Tar della Lombardia ha disposto il divieto di caccia su 475 valichi montani, interessati dalle rotte di migrazione degli uccelli ma non solo, per una distanza di mille metri dagli stessi

Regione Lombardia bocciata dal Tar: vietata la caccia nei 475 valichi montani - Il Tar della Lombardia, accogliendo il ricorso della Lega per l'abolizione della caccia. La onlus da 33 anni lotta per l'applicazione della legge 157 del 1992, che tutela in particolare gli uccelli lu

Il Tar vieta la caccia in 475 valichi alpini, la Regione annuncia il ricorso - Il Tribunale amministrativo dispone un divieto immediato. Palazzo Lombardia: "Sentenza sproporzionata" rispetto all'obiettivo di tutelare le rotte migratorie

