Caccia al killer di Monte Fogliano al setaccio cellulare trovato accanto al corpo della vittima

Nel cuore di Monte Fogliano si intensificano le indagini sull'omicidio avvenuto in un contesto dominato dallo spaccio di droga. Il cellulare trovato accanto al corpo della vittima potrebbe rivelarsi cruciale. Vetralla, da tempo nell'occhio del ciclone per attività illecite, si trova ora a fronteggiare una realtà inquietante che coinvolge i suoi boschi avvelenati.

Omicidio a MonteFogliano, le indagini si stanno stringendo sempre più intorno all'ambiente dello spaccio che avvelena i boschi. Quello a Vetralla è da tempo tristemente noto e sotto osservazione per la presenza di attività illecite legate alla droga. Un luogo che da almeno un anno è sotto scacco.

