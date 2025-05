Bus in fiamme sull’Aurelia traffico in tilt

Un drammatico incendio ha coinvolto un autobus sull'Aurelia, tra Grosseto e Rispescia, bloccando il traffico in entrambe le direzioni. A partire dalle 6 del mattino, fiamme e fumo nero provenienti dal vano motore hanno costretto l'autista a fermarsi e evacuare i passeggeri, evitando per fortuna conseguenze gravi.

Dal vano motore, improvvisamente, ha iniziato ad uscire un fumo nero e denso. L'autobus, che stava viaggiando sull'Aurelia, nel tratto tra Grosseto e Rispescia, all'altezza del bivio per Montiano, ha preso fuoco ieri intorno alle 6 del mattino. L'autista ha fatto in tempo ad accostare e scendere dal mezzo prima che il rogo si espandesse. Cosa che è accaduta poco dopo, distruggendo completamente il mezzo.Sono intervenuti i vigili del fuoco insieme alla Polizia stradale di Grosseto. Gli agenti hanno chiuso la carreggiata sud della strada Statale per permettere le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza del mezzo. Il mezzo era fortunatamente vuoto e l'autista, che viaggiava da solo nella tratta La Spezia-Roma, stava traghettando il mezzo nella Capitale per una manutenzione. Ma improvvisamente la struttura ha ceduto ed è scoppiato l'incendio.

