Buoni pasto al personale scolastico | il Senato boccia l’emendamento 2 0 4

Il Senato ha recentemente bocciato l'emendamento 2.0.4, che mirava ad estendere i buoni pasto al personale scolastico delle scuole pubbliche. La proposta, sostenuta dalle forze di Opposizione e dal sindacato Anief, puntava a garantire una maggiore equità tra i lavoratori del settore pubblico, evidenziando la disparità di trattamento salariale.

Il Senato ha bocciato l’emendamento 2.0.4, presentato per estendere il beneficio dei Buonipasto al personalescolastico delle scuole pubbliche. La proposta, promossa dalle forze di Opposizione e sostenuta dal sindacato Anief, intendeva garantire maggiore equità tra i lavoratori del settore pubblico. l’emendamento puntava anche a un’applicazione retroattiva per gli anni 2022-2024, offrendo così un . Buonipasto al personalescolastico: il Senatoboccial’emendamento 2.0.4 Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

