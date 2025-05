Buone notizie per le famiglie italiane con figli a carico | l' Inps ha confermato il calendario dei pagamenti del sostegno Ecco quando arriveranno gli accrediti e cosa sapere sulle scadenze Isee

Buone notizie per le famiglie italiane con figli a carico: l'INPS ha confermato il calendario dei pagamenti per il sostegno economico. Nessun ritardo nell'accredito dell'Assegno Unico di maggio 2025, dissipando le preoccupazioni emerse. Scopriamo insieme le date degli accrediti e le informazioni importanti sulle scadenze ISEE.

Le famiglie che aspettano l’Assegno Unico maggio 2025 possono tranquillizzarsi. L’Inps ha dissipato le voci di possibili slittamenti dell’accredito del sostegno economico per i figli a carico, confermando un calendario di pagamenti in linea con le previsioni di inizio anno. Vediamo, quindi, le scadenze da segnare in agenda, chi sono i destinatari di questo importante aiuto e come tenere sotto controllo la propria situazione. L’Istat fotografa un’Italia con più poveri e più donne disoccupate X Assegno Unico maggio 2025: data pagamentoPer la stragrande maggioranza delle famiglie che già percepisce regolarmente l’Assegno Unico, senza recenti cambiamenti nel nucleo familiare o nella situazione economica, l’appuntamento con l’accredito è fissato a partire da martedì 20 maggio 2025. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Buone notizie per le famiglie italiane con figli a carico: l'Inps ha confermato il calendario dei pagamenti del sostegno. Ecco quando arriveranno gli accrediti e cosa sapere sulle scadenze Isee

