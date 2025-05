Buone anche le quotazioni di Francia Israele e Paesi Bassi Mentre il nostro Lucio Corsi è soltanto 13 nella classifica degli scommettitori

Stasera – in diretta su Rai 2 alle 21.00 – va in onda la prima semifinale di Eurovision 2025, la kermesse musicale che vede 37 Paesi europei (più l'Australia) sfidarsi a colpi di note per la vittoria finale di sabato 17 maggio. Come da copione, i bookmakers di tutto il mondo hanno già previsto i probabili vincitori e, secondo i più importanti siti di scommesse, la vittoria sarà una gara a due fra Svezia e Austria. Il nostroLucioCorsi invece si piazza solo al 13° posto nelle classifiche dei bookmakers ma, come accaduto per lo scorso Sanremo, il cantante toscano potrebbe rivelarsi una sorpresa. Eurovision 2025: l'Italia canta con LucioCorsi. Buone anche le quotazioni di Francia, Israele e Paesi Bassi. Mentre il nostro Lucio Corsi è soltanto 13° nella classifica degli scommettitori

