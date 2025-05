Buon compleanno Tony Renis Lukaku Senta Berger…

Oggi celebriamo una lista di persone straordinarie che festeggiano il loro compleanno: Tony Renis, Lukaku, Senta Berger e molti altri. Ognuno di loro ha lasciato un'impronta unica nel proprio campo, regalando emozioni e ispirazione. Unisciti a noi per augurare a tutti loro uno straordinario compleanno ricco di gioia e successi!

BuoncompleannoTonyRenis, Lukaku, Senta Berger, Alvar Gonzalez Palacios, Giuliano Amato, Luciano Benetton, Maurizio Bertucci, Stevie Wonder, Emma Fattorini, Francesco Pigliaru, Stefano Tacconi, Roberto Occhiuto, Sergio Assisi, Paola Pessot, Salvio Simeoli, Matias Lequi, Michele Marconi, Gabriel Silva, Niccolò Centioni.Oggi 13 maggio compiono gli anni: Romelu Lukaku, calciatore; Marcella Girelli (suor Luisa, 104 anni), religiosa, giusta fra le nazioni; Giuseppe di Falco, vescovo; Edoardo Lualdi Gabardi, pilota auto; Ida Coppini, pittrice; Luciano Benetton, imprenditore, politico, dirigente sportivo; Alvar Gonzalez Palacios, storico dell’arte; Giuliano Amato, politico, giurista; Rosario Ardica, politico; Sergio Gobbi, regista, sceneggiatore, produttore; TonyRenis (Elio Cesari), cantautore, attore, discografico. 🔗Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Tony Renis, Lukaku, Senta Berger…

