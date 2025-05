Buon compleanno Francesco | una giornata di iniziative per i 70 anni di Francesco Nuti

Sabato 17 maggio, Firenze celebra i 70 anni di Francesco Nuti con una giornata ricca di iniziative in suo onore. Alle 11:30, in via Sant’Antonino 23, sarà svelata una targa in memoria dell'attore, in presenza delle autorità, tra cui l'assessore alla toponomastica Caterina Biti, per rendere omaggio a un grande della cultura fiorentina.

Sabato 17 maggio FrancescoNuti avrebbe compiuto 70 anni. Il Comune di Firenze lo ricorderà con una serie di iniziative. Si parte alle 11,30 in via Sant’Antonino 23 dove verrà svelata una targa dove è nato e risiedeva l’attore con l’assessore alla toponomastica Caterina Biti e l’assessore alla. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - "Buon compleanno Francesco": una giornata di iniziative per i 70 anni di Francesco Nuti

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nuti avrebbe 70 anni: Firenze lo ricorda con targa, premio e la panchina della «mortadella comunista» di Caruso Pascoski - È un legame stretto di affetto e stima, quello che ha intrecciato la vita personale e artistica di Francesco Nuti con Firenze; dai primi film con i Giancattivi e poi «da solista», con la sua comicità ... 🔗msn.com

Buon compleanno Francesco Nuti, Firenze celebra l’artista: la panchina di Caruso Paskoski, la musica e il premio a Ceccherini - Il 17 maggio l'artista avrebbe compiuto 70 anni e il Comune gli dedica un'intera giornata: in programma anche un flash mob in piazza Signoria con la canzone "Sarà per te" e serata di gala a Palazzo Ve ... 🔗intoscana.it

Per i 70 anni di Francesco Nuti premio e eventi a Firenze - (ANSA) - FIRENZE, 12 MAG - Firenze dedica il 17 maggio - giorno della nascita - all'attore e regista Francesco Nuti (1955-2023) con iniziative speciali. L'artista è morto il 12 giugno 2023 e avrebbe c ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Francesco Totti positivo con sintomi al Covid19: ecco come sta

L'ex capitano della Roma aveva accusato nei giorni scorsi alcuni sintomi, tra cui febbre e debolezza, ma le sue condizioni stavano gi? migliorando.