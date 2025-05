Bufera Gasperini e tifosi in rivolta | contatto Pasalic-Kone cosa dice il regolamento

La polemica sulla partita Atalanta-Roma continua a infiammare gli animi, con Gasperini e i tifosi in rivolta dopo la decisione del VAR. In gioco c'è l'uniformità di giudizio invocata da Ranieri, mentre il regolamento su Pasalic resta sotto esame. Intanto, Gasperini celebra cinque stagioni di successi consecutivi in Champions.

Atalanta-Roma non è finita: continuano le polemiche per la decisione di Sozza dopo l'intervento del VAR. L'uniformità di giudizio invocata da Ranieri è una chimera. Gasperini ha fatto cinque. Cinque come le qualificazioni consecutive in Champions alla guida dell'Atalanta. Dopo la discussa partita con la Roma, il tecnico ha dribblato le domande sul suo futuro. Mesi fa aveva annunciato l'intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno del 2026. Anche nelle ore successive alla sfida del 'Gewiss Stadium', decisa dal gol di Sulemana a quindici dal termine, Gasperini è stato accostato proprio alla panchina giallorossa. Sui social, in particolare su X, è però difficilissimo trovare un tifoso romanista favorevole al suo approdo nella Capitale come erede di Claudio Ranieri.

