Bruxelles allarme bomba | evacuato Charleroi

Un allarme bomba ha costretto all'evacuazione di un aereo proveniente da Porto, in Portogallo, all'aeroporto di Charleroi, vicino a Bruxelles. La situazione ha portato alla chiusura della pista dello scalo, con 166 passeggeri a bordo evacuati. I media belgi riportano dettagli sulla vicenda, che ha suscitato preoccupazione e tensione.

Un allarmebomba è scattato su un aereo proveniente da Porto, in Portogallo, all’aeroporto di Charleroi, vicino a Bruxelles, e in conseguenza di questo l’unica pista dello scalo è stata chiusa. Lo riferiscono i media belgi. Per i 166 passeggeri a bordo dell’aereo è scattata l’evacuazione.Il giornale La Libre Belgique riporta che è stato istituito un perimetro di sicurezza di 500 metri, che comprende la chiusura dell’unica pista e della strada statale 5 che si trova dietro. “Ciò ha un impatto sulle operazioni, poiché la pista è chiusa. Il terminal è invece aperto”, ha dichiarato la portavoce dell’aeroporto. Gli aerei che non possono atterrare vengono dirottati verso gli aeroporti di Lille e Bruxelles. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bruxelles, allarme bomba: evacuato Charleroi

