Brugnaro | Deluso ma me lo aspettavo Continuerò a fare il mio lavoro

Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, esprime la sua delusione per la richiesta di rinvio a giudizio nell'inchiesta "Palude", ma afferma di non essere sorpreso. Incontra i giornalisti a Ca' e conferma la volontà di proseguire nel suo lavoro e affrontare la situazione con determinazione.

Ieri la notizia della richiesta di rinvio a giudizio per il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e per gli altri indagati per corruzione nell'"inchiesta Palude". Oggi il primo cittadino ribadisce la sua posizione e l'intenzione di proseguire il suo mandato. Ne ha parlato con i cronisti a Ca'. 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Brugnaro: «Deluso, ma me lo aspettavo. Continuerò a fare il mio lavoro»

