Brugnaro a processo rinvio a giudizio per i 34 indagati dell' inchiesta Pili-PapadopoliIl sindaco | teorema per farmi fuori I pm mi hanno deluso ma non mi dimetto

Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, è stato rinviato a giudizio insieme agli altri 34 indagati nell'inchiesta "Pilipapadopoli". Brugnaro accusa i pm di un "teorema" volto a screditarlo, ma ribadisce la sua intenzione di non dimettersi. Le accuse emerse nell'inchiesta Palude hanno coinvolto figure di rilievo, scatenando un acceso dibattito pubblico.

VENEZIA - Accuse confermate per tutti i nomi coinvolti nell?inchiesta Palude, a cominciare dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. La Procura di Venezia, alla fine, ha chiesto il rinvio a.

