broker sequestrato e ucciso due pesanti condanne ergastolo per il killer

Prato, 13 maggio 2025 – La Corte di Assise di Firenze ha emesso due ergastoli in primo grado per il killer del broker Yan Zongwei, 34 anni, originario della Cina. Questo verdetto segna un importante step in uno dei più gravi episodi di violenza che ha scosso la città negli ultimi tempi.

Prato, 13 maggio 2025 – Due pesanticondanne, in primo grado, per uno degli episodi di sangue più cruenti che si sono visti in città di recente. Sono quelle emesse ieri dalla Corte di Assise di Firenze che si è pronunciata sulla morte del Broker, Yan Zongwei, 34 anni di origine cinese, il cui cadavere venne occultato in un buca all'ex Convitto Cicognini in località Le Sacca. La Corte ha disposto la pena all'Ergastolo per Dong Jiwei, 34 anni, considerato l'esecutore materiale del delitto, e 24 anni di reclusione per Lei Rongjiu, 33 anni per il concorso nell'omicidio e nel sequestro di persona ai fini dell'estorsione del connazionale. In sostanza la Corte di Assise ha accolto l'impianto accusatorio e le richieste formulate dal pubblico ministero, Antonio Nastasi, al termine di una lunghissima requisitoria andata avanti per due giorni.

