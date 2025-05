Brigitte Bardot | “Rimpiango di non aver mai potuto bere un caffè a un bistrot Sono stata prigioniera di me stessa”

Brigitte Bardot, icona del cinema francese, si confessa in un'intervista a BfmTv, dopo un lungo silenzio di dieci anni. Pur non rinnegando la sua straordinaria carriera, esprime una profonda nostalgia per la vita quotidiana che non ha mai potuto assaporare, svelando il suo desiderio di esperienze semplici, come bere un caffè in un bistrot.

BrigitteBardot si racconta in un'intervista all'emittente BfmTv, dopo dieci anni di assenza dal piccolo schermo. L'attrice non rinnega la sua carriera, ma rimpiange di non aver mai potuto vivere la normalità. 🔗Leggi su Fanpage.it

