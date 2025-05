Brigitte Bardot il ritorno dell’icona | VIDEO

Brigitte Bardot torna in TV a 90 anni, dopo un lungo silenzio di 11 anni. Nella sua villa di Saint-Tropez, la leggenda del cinema rivive senza rimpianti la sua straordinaria carriera, condivide le sue esperienze di solitudine e riafferma il suo impegno per i diritti degli animali, esprimendo critiche sul cinema moderno. Un ritorno emozionante e autentico.

Ormai 90enne, la diva, ritirata a vita privata nella sua villa a Saint-Tropez, è tornata in TV dopo 11 anni per raccontare senza rimpianti la sua carriera iconica, esprimere la sua solitudine e ribadire il suo impegno per i diritti degli animali, criticando il Cinema modernoL'articolo BrigitteBardot, il ritornodell’iconaVIDEO proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Brigitte Bardot, il ritorno dell’icona | VIDEO

Potrebbe interessarti su Zazoom

Brigitte Bardot disperata per la morte del cane E.T.

La celebre attrice e attivista per i diritti degli animali, Brigitte Bardot, è stata colpita da un profondo dolore a seguito della morte del suo amato cane E.