Brescia-Reggiana | Ultima Sfida per la Salvezza in Serie B al Rigamonti

Allo stadio Rigamonti, il Brescia affronta l'ultima sfida per la salvezza in Serie B contro una Reggiana già al sicuro. Gli azzurri, guidati da Maran, possono scrivere il proprio destino: una vittoria consegnerebbe loro la permanenza nella categoria. Nervi tesi e determinazione saranno le chiavi in questo decisivo incontro finale.

Il Brescia si gioca tutto negli ultimi 90’, ma lo può fare, sostanzialmente, con la consapevolezza di poter essere artefice del proprio destino. In effetti, vincendo questa gara conclusiva con una Reggiana già salva, la squadra di Maran ha l’opportunità di mettersi a sua volta al riparto dalla temibile lotteria dei play out e conservare così il proprio posto in Serie B anche al termine di una stagione tribolata come quella che questa sera concluderà la regular season.In un “Rigamonti“ che si preannuncia pieno e colorato come non mai (sono oltre 14.000 i tifosi che sosterranno le Rondinelle in quest’Ultima giornata che prenderà il via alle 20.30), la formazione biancazzurra deve radunare tutte le forze a disposizione per compiere l’ultimo e decisivo passo in avanti. In questo senso, oltre alla possibilità avere a disposizione tutto l’organico (anche Bertagnoli è rientrato in gruppo e Dickmann ha scontato il turno di squalifica inflittogli dal giudice sportivo), il Brescia può mettere sul piatto della bilancia di questa “finale“ soprattutto due aspetti. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Brescia-Reggiana: Ultima Sfida per la Salvezza in Serie B al Rigamonti

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Brescia-Reggiana, polemiche per la scelta dell’arbitro Ghersini. Il motivo - Brescia-Reggiana è sfida salvezza per i lombardi, tra i tifosi scoppia la polemica per via della designazione dell'arbitro Ghersini, che è di Genova Nella p ... 🔗clubdoria46.it

Brescia cerca la vittoria che vale la salvezza senza playout - Contro una Reggiana già salva, la squadra di Maran cerca i tre al “Rigamonti” dove non vince da più di sette mesi ... 🔗msn.com

Brescia-Reggiana, al Rigamonti attesi più di 10mila tifosi - Nella mattinata in molti in coda per il biglietto valido per l’ultima giornata di campionato. Già staccati 7mila tagliandi a cui si aggiungono gli abbonati ... 🔗giornaledibrescia.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

A Brescia operaio muore cadendo dal tetto

L'operaio caduto da un tetto a Sirmione è morto ieri pomeriggio all'Ospedale Civile di Brescia. Le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche.