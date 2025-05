Brescia-Reggiana 2-1 | i granata chiudono al 13esimo posto La Sampdoria retrocede

Reggio Emilia, 13 maggio 2025 – La Reggiana conclude il campionato al 13esimoposto con una prestazione vera nonostante la salvezza già acquisita e nonostante il Brescia giocasse la gara della vita: alla fine le rondinelle vincono comunque 2-1, salvandosi direttamente. Il clamoroso verdetto della serata è la retrocessione in Serie C della Sampdoria (con Cittadella e Cosenza) che non è andata oltre lo 0-0 a Castellammare di Stabia. Gli altri verdetti: ai playout Frosinone e Salernitana, salvo anche il Mantova. Playoff: Spezia, Cremonese, Juve Stabia, Catanzaro, Cesena e Palermo. In A Sassuolo e Pisa. Tornando al "Rigamonti" (bollente, con 15mila spettatori): inizia sugli scudi Motta che para tutto, e crolla al 25' sul sinistro all'incrocio di Bianchi. Poi il Brescia cala ed esce la Reggiana, che pareggia con Girma nel recupero. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Brescia-Reggiana 2-1: i granata chiudono al 13esimo posto. La Sampdoria retrocede

Le notizie più recenti da fonti esterne

Brescia-Reggiana 2-1: i granata chiudono al 13esimo posto. La Sampdoria retrocede

Si legge su msn.com: Arrivano i verdetti: blucerchiato in terza serie, con Cittadella e Cosenza; ai playout Frosinone e Salernitana; a Brescia è stata gara vera, coi granata combattivi ...

Brescia-Reggiana, parla Dionigi: “Dobbiamo dimostrare di esserci”. VIDEO

Secondo reggionline.com: Il match di lunedì rappresenta un vero e proprio spartiacque per le speranze di salvezza della squadra granata, che recupera Portanova e Vergara ...

Brescia-Reggiana, per la Regìa l’occasione per uscire dalle sabbie mobili

Scrive msn.com: Così è stato nella stagione 20/21 con Max Alvini e quindi abbiamo esperienza ... alla portata della Reggiana anche se purtroppo i granata arrivano a questo incontro vitale con tre squalificati ...

