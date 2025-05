Break e controbreak è Cividale a firmare quello vincente | ora per Forlì la corsa playoff si fa difficilissima

In una partita intensa segnata da continui scambi di vantaggi, Cividale ha trionfato con un finale brillante, infliggendo a Forlì una battuta d'arresto cruciale nella corsa ai playoff. L'infortunio di Magro ha complicato ulteriormente la situazione per gli ospiti, che non riescono a mantenere il ritmo, mentre Cividale si impone con il punteggio di 82-74.

Cividale ci mette voglia ed energia. Forlì s'inceppa proprio sul più bello, complice anche l'infortunio di Magro poco prima dell'intervallo. Al termine di una partita segnata da tanti Break e controBreak, i padroni di casa mostrano gli artigli e conquistano il 2-0 col punteggio di 82 a 74.

