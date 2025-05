Branca Fizz il long drink che sorprende e rinnova la tradizione

Branca Fizz, il long drink che sorprende e rinnova la tradizione, è il protagonista della Giornata Mondiale del Cocktail. A Milano, la città natale del Fernet-Branca, il drink offre un nuovo modo di celebrare la mixology, unendo la storicità del famoso liquore con la freschezza e l'innovazione dei gusti contemporanei.

C'è un modo tutto nuovo di celebrare la Giornata Mondiale del Cocktail, e quest'anno passa da Milano e dal bicchiere alto di un BrancaFizz. La città che ha dato i natali al Fernet-Branca nel lontano 1845 oggi si riscopre capitale della mixology, animata da un drink che unisce storia e voglia di sperimentare. Il 13 maggio, data in cui la parola "cocktail" fece il suo debutto su un giornale americano nel 1806, diventa così l'occasione perfetta per brindare a una nuova era del bere miscelato, dove il passato dialoga con il presente in un sorso fresco e inaspettato.Un mix che parla di autenticità e innovazioneIl BrancaFizz è molto più di un semplice longdrink: è la sintesi di un'eredità artigianale custodita da cinque generazioni e di una creatività che non teme il cambiamento. Nel bicchiere, il carattere deciso del Fernet-Branca – con le sue 27 erbe aromatiche provenienti da quattro continenti – si lascia avvolgere dalla dolcezza frizzante della soda al limone.

