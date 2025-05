Bradisismo riunito il Centro Coordinamento Soccorsi | allestiti presidi medici e aree di accoglienza

NAPOLI, 13 MAGGIO 2025 – A seguito della scossa di magnitudo 4.4 nei Campi Flegrei, il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato una riunione d'emergenza. Si analizzano le misure adottate, compresi presidi medici e aree di accoglienza, per garantire la sicurezza della popolazione.

NAPOLI, 13 MAGGIO 2025 – Dopo la scossa di magnitudo 4.4 registrata questa mattina ai Campi Flegrei, il CentroCoordinamentoSoccorsi (CCS) attivato dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è nuovamente riunito per fare il punto sulla situazione. Al Centro della discussione, lo stato delle procedure di accoglienza per la popolazione e le verifiche speditiva della stabilità degli edifici abitativi, come previsto dai protocolli di gestione del rischio bradisismico. Alla riunione hanno preso parte anche funzionari del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, presenti fin dalle prime ore dell'emergenza, con presidi operativi dislocati presso i Centri Operativi Comunali. Oltre alla Protezione Civile Regionale, erano presenti tutte le componenti istituzionali coinvolte: Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, i Comuni di Napoli, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, Guardia Costiera di Pozzuoli, rappresentanti del servizio sanitario regionale (ASL Napoli 1 Centro e Napoli 2 Nord), il COE 118, la Croce Rossa Italiana, RFI, Tangenziale di Napoli S.