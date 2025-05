Bradisismo Musumeci | Stato di emergenza per i Campi Flegrei

Il ministro Musumeci ha annunciato la necessità di dichiarare lo stato di emergenza nazionale per i Campi Flegrei, a causa del persistente sciame sismico che ha colpito la zona. Negli ultimi due mesi, la popolazione ha avvertito tre scosse significative, evidenziando la crescente preoccupazione per la sicurezza dei residenti e la stabilità del territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto“Il perdurare dello sciame sismico, che in due mesi ha fatto registrare tre scosse ben avvertite dalla popolazione, suggerisce la necessità di procedere alla dichiarazione dello Stato di emergenza nazionale nell’area dei CampiFlegrei”. Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, al termine del vertice presieduto a Roma al quale hanno partecipato il capo dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano, il capo dipartimento per la prevenzione e ricostruzione di Casa Italia Luigi Ferrara, il capo gabinetto Riccardo Rigillo ed il capo ufficio legislativo Francesco De Luca. “Il provvedimento – ha voluto precisare il ministro – risponderebbe essenzialmente all’esigenza di assicurare, in regime straordinario, la velocizzazione delle procedure già in atto, definite dalle varie norme varate dal governo Meloni nell’ultimo anno e mezzo in relazione al rischio sismico in atto nei CampiFlegrei, connesso al Bradisismo. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bradisismo, Musumeci: “Stato di emergenza per i Campi Flegrei”

