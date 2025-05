Brad Pitt al McDrive in Nuova Zelanda | l’incontro con la dipendente-fan che riceve una risposta seccata – Video

...mascherina. Il suo entusiasmo, però, si scontra con la risposta seccata di Pitt, immortalata in un video che ha rapidamente fatto il giro del web. Un incontro inaspettato e memorabile, che ha scatenato reazioni sui social tra fan e curiosi.

Una giovane lavoratrice di un McDonald’s in NuovaZelanda ha incontrato uno dei suoi idoli: BradPitt. L’attore è infatti passato dal drive-through della catena di fast food per prendere del cibo e la ragazza lo ha subito riconosciuto, nonostante fosse “nascosto” dietro a un cappellino e a un paio di occhiali da sole.La dipendente ha implorato l’attore di fare una Videochiamata col padre. “Puoi salutare solo mio padre?” ha chiesto la giovane. Pitt ha inizialmente risposto con un secco “no”, prima di cedere in parte alla richiesta, salutando quindi il padre in un breve Video: “Mi dispiace, ciao papà“. Poi, rivolto probabilmente all’autista, ha continuato: “Ve bene, andiamo. Buona Pasqua”.La clip risale infatti al 20 aprile, ma solo ora sta facendo il giro del web. BradPitt si trovava in NuovaZelanda per girare il suo ultimo film: la storia parla di un ex militare della marina degli Stati Uniti che si ritrova bloccato nelle aspre terre selvagge del Nord America con il suo “cane da combattimento” ormai in pensione. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it