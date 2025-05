bowling david giantomassi trionfa al campionato regionale

David Giantomassi, giovane promessa del bowling ascolano, si è riconfermato campione al Campionato Regionale della Campania. A soli diciotto anni, ha trionfato nella gara del Singolo, dimostrando talento e determinazione. Il podio è stato interamente occupato dai membri dell’Asd ‘Bowling Oltr…’, testimoniando l’eccellenza dell’associazione nel panorama sportivo regionale.

È stato un altro fine settimana da ricordare, quello vissuto dal giovane atleta ascolano del BowlingDavidGiantomassi. Il diciottenne ha vinto il campionatoregionale della Campania, affermandosi nella gara del Singolo. Il podio è stato composto interamente da atleti iscritti all’Asd ‘Bowling Oltremare’: al secondo posto si è classificato Riccardo Ruggiero, mentre in terza posizione è arrivato Mauro Migliaccio. L’ottimo risultato ottenuto da Giantomassi in Campania fa seguito a quello conseguito lo scorso 20 aprile, al Masters Maschile dell’European Youth Championships 2025, nel quale David ha vinto la Medaglia d’argento con l’Italia, nella competizione che si è svolta a Samsun, in Turchia. Le gare del Singolo si svolgono nel seguente modo: si giocano due fasi per la qualificazione e, a seconda della posizione raggiunta in ciascuna fase, ad ogni atleta sarà assegnato un numero preciso di punti; a seguire, i primi 7 atleti che avranno accumulato più punti accederanno alla terza fase, ovvero la Finale regionale (che svolgerà in sei partite). 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it