Bosnia a 15 anni addestra tori per le corride | il racconto di Mirnesa Junuzovic

Nella città di Kakanj, la quindicenne MirnesaJunuzovic è una delle più giovani – e rare – addestratrici di tori della Bosnia. Ogni giorno cammina e si allena con il suo toro, Cobra, creando un legame profondo attraverso ore trascorse insieme nei campi. Cobra, un “peso leggero” da 620 chilogrammi, ha recentemente ottenuto la sua nona vittoria in una tradizionale corrida Bosniaca a Bijelo Polje.“Queste lotte fanno parte della nostra tradizione,” ha raccontato Mirnesa, che ha iniziato ad addestrare tori all’età di 12 anni. A differenza di spettacoli di tauromachia, le corrideBosniache sono rituali di dominio con regole rigide e pochissima violenza. Le famiglie si riuniscono in radure e prati per assistere agli scontri, grigliare carne e celebrare un’eredità tramandata da generazioni. 🔗Leggi su Lapresse.it