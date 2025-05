Borse europee caute dopo inflazione Usa | stoxx 600 in lieve rialzo

Le Borse europee si muovono con cautela dopo i dati sull'inflazione negli Stati Uniti, che si sono rivelati inferiori alle aspettative. L'indice Stoxx 600 guadagna un lieve quarto di punto, spinto dai settori industriali e delle comunicazioni, mentre il settore immobiliare è sotto pressione. I future statunitensi mostrano segnali contrastanti.

Le Borseeuropee proseguono cautedopo l'inflazione Usa sotto le attese. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di un quarto di punto con industriali e servizi di comunicazioni in evidenza. Sotto pressione l'immobiliare. Intanto sono in ordine sparso i future Usa.Tra le singole Piazze in Europa, Milano guadagna lo 0,37%, Parigi lo 0,22%, Francoforte lo 0,15%. Di slancio Madrid che sale dello 0,94%. Lo spread tra Btp e Bund resta vicino ai 102 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,67%. L'euro si conferma in rialzo con il dollaro con il quale scambia a 1,1129. 🔗Leggi su Quotidiano.net