Borsa | Milano apre in marginale rialzo Ftse Mib +001%

La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share. In un contesto di incertezze, gli investitori mostrano cautela, monitorando attentamente l'evoluzione dei mercati e delle notizie macroeconomiche globali.

Avvio per poche frazioni positivo per la Borsa di Milano: in un clima incerto il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,01%, l'Ftse All share una crescita dello 0,03%.

