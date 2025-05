Borsa | l' Europa parte piatta Londra -01%

I mercati azionari europei si presentano incerti all'apertura, con Madrid che segna un lieve guadagno dello 0,3%. Parigi e Francoforte si mantengono vicino alla parità, mentre Londra e Amsterdam registrano una flessione dello 0,1%. Gli investitori restano cauti in attesa di ulteriori indicazioni sul panorama economico.

