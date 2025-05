Borsa | l' Asia incerta guarda ai dazi bene Tokyo

I mercati azionari asiatici si muovono in un clima di incertezza, mentre i recenti accordi sui dazi tra Cina e Stati Uniti influenzano le performance borsistiche. A Tokyo, la Borsa segna un incremento dell'1,6%, mentre Hong Kong registra un calo dell'1,3%. Le Borse cinesi e Seul rimangono sostanzialmente stabili, con Sidney che guadagna lo 0,4%.

Dazi : prove di disgelo tra Stati Uniti e Cina

Prove del dialogo tra Stati Uniti e Cina sulle questioni commerciali. Il vice premier cinese Liu He e la rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Katherine Tai hanno avuto una "conversazione franca, pragmatica e costruttiva", afferma il ministero del Commercio di Pechino.