Booker T non esclude attriti tra The Rock e Triple H | Due alfa sono destinati a scontrarsi

Booker T non esclude la possibilità che ci siano tensioni tra The Rock e Triple H. Durante un recente episodio del suo podcast Hall of Fame, il WWE Hall of Famer ha commentato le voci su una possibile frizione tra il Chief Content Officer della WWE e la superstar di Hollywood Dwayne Johnson:“Potrebbe essere, davvero”, ha detto Booker T. “Non mi sorprenderebbe. Ti dico la verità, quando lavori in un ambiente carico di testosterone, circondato da uomini, è normale che prima o poi ci siano attriti o tensioni.”Booker ha poi aggiunto che, con due personalità così forti in gioco, gli scontri di potere sono quasi inevitabili: “Hai due tipi come Triple H e The Rock. Due maschi alfa. È quasi scontato che ci saranno dei momenti di attrito. Quindi no, non mi sorprenderebbe affatto, diciamo così. 🔗Leggi su Zonawrestling.net

