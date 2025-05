Bonus giovani da 500 euro per le assunzioni al Sud più risorse

Il bonus giovani da 500 euro per le assunzioni al Sud è stato confermato dal Ministero del Lavoro. Questa misura mira a incentivare l'occupazione giovanile, rifornendo i datori di lavoro privati di risorse per assumere persone sotto i 35 anni. Un'occasione importante per promuovere il lavoro nella nostra regione.

Confermato il Bonusgiovani del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Dopo l’attesa per la partenza e i decreti attuativi, prende finalmente forma l’opportunità per l’assunzione giovani sotto i 35 anni.I beneficiari non saranno direttamente i neoassunti, ma i datori di lavoro privati, ai quali spetta un esonero del versamento del 100% dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 24 mesi. Gli importi previsti sono di un massimo di 500 euro, ma al Sud sono state stanziate più risorse per far fronte alle problematicità delle regioni nell’area cosiddetta Zes, che comprende Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e altre.A chi spetta e come funzionaDa mesi si parla del tanto atteso Bonusgiovani, che coinvolge anche, in forma simile, un Bonus per l’assunzione di donne da parte dei datori privati. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bonus giovani da 500 euro per le assunzioni, al Sud più risorse

