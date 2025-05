Bonus giovani 2025 come e dove richiederlo | le istruzioni per la domanda

Scopri come richiedere il bonus giovani 2025, l’incentivo per le aziende private volto a promuovere l’occupazione stabile degli under 35. Grazie alla circolare n. 90 del 12 maggio 2025 dell’Inps, avrai accesso a tutte le istruzioni necessarie per presentare la domanda e beneficiare di un esonero del 100% sui costi.

L’Inps ha pubblicato la circolare n. 90 del 12 maggio 2025 con le istruzioni per accedere al Bonusgiovani, l’incentivo introdotto dal decreto Coesione (DL 602024) per promuovere l’occupazione stabile degli under 35. Il Bonus, rivolto alle sole aziende private, prevede un esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a 500 euro al mese per 24 mesi, per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Per le imprese con sede nel Mezzogiorno (Zes unica), l’esonero sale a 650 euro mensili, ma solo per i contratti stipulati dal 31 gennaio 2025, previa autorizzazione Ue. I destinatari sono giovani con meno di 35 anni, mai assunti a tempo indeterminato in precedenza. Restano esclusi dirigenti, domestici e apprendisti. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus giovani 2025, come e dove richiederlo: le istruzioni per la domanda

