Bonus donne da 650 euro al mese come ottenerlo e quanto dura

Dal 16 maggio, il Governo introduce un bonus di 650 euro mensili per incentivare le assunzioni di donne nelle aziende private. Questa misura mira a combattere la disoccupazione femminile in Italia, il Paese con i tassi più elevati di disoccupazione tra le donne nell'Unione Europea. Scopri come ottenerlo e la sua durata.

A partire dal 16 maggio il Governo metterà a disposizione un nuovo Bonus per favorire le assunzioni delle donne all’interno delle aziende private. L’obiettivo è quello di contrastare la disoccupazione femminile, un problema particolarmente grave in Italia, che risulta il peggior Paese dell’Ue per questa metrica.Il Bonus prenderà la forma di uno sconto sui contributi che il datore di lavoro dovrà versare allo Stato. Sono però diversi i requisiti che ogni donna dovrà rispettare per poter ottenere questo sgravio.quanto vale il BonusdonneIl Bonusdonne varato dal Governo di Giorgia Meloni con il decreto legge 602024 consiste in uno sgravio contributivo del 100% per i datori di lavoro che assumono donne in particolare condizione di difficoltà. In totale, l’importo del Bonus non potrà superare i 650 euro al mese. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bonus donne da 650 euro al mese, come ottenerlo e quanto dura

